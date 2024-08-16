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После закрепления ВСУ в Курске: Украина может начать переговоры с РФ - Гельман

Мария Николишин
16 августа 2024, 15:24
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Демократическая партия США будет форсировать тему запуска переговоров, считает политтехнолог.
После закрепления ВСУ в Курске: Украина может начать переговоры с РФ - Гельман
Когда могут начаться переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, google.com.ua

Переговоры можно начинать уже на следующий день после того, как станет понятно, что украинские вооруженные силы закрепились в Курской области. Об этом рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман в интервью Главреду.

По его словам, если раньше Зеленскому нужно было оттягивать переговоры, потому что не было понятно, где предмет торга, то теперь ситуация резко изменилась.

"Поэтому как только Генеральные штабы Украины и России согласятся с тем, что ситуация в Курской области застопорилась, появится возможность для начала переговоров. Когда начнутся переговоры, я не знаю. Мне кажется, Демократическая партия США будет форсировать тему запуска переговоров", - подчеркнул политтехнолог.

Он также добавил, что демократы заинтересованы в достижении прекращения огня в Украине до начала ноября.

"У демократов будут хорошие шансы выиграть президентскую кампанию, если администрация Байдена решит вопрос перемирия еще до выборов", - говорит Гельман.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, чем закончится операция в Курской области:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если говорить о потенциальных переговорах, то Украине придется посадить РФ за стол напротив, однако на своих условиях.

В то же время, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что до конца 2024 года прямых переговоров между Россией и Украиной не будет. По его словам, пока нет предпосылок для прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что второй Саммит мира не будет означать начало переговоров между Украиной и Россией. Там стране-агрессору лишь хотят передать мирный план.

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