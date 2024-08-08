Начала переговоров с РФ на втором Саммите мира не будет: Ермак назвал другую цель

Второй Саммит мира не будет означать начало переговоров между Украиной и Россией. Там стране-агрессору лишь хотят передать мирный план. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".
По его словам, на второй саммит может приехать представитель России. Ему Украина и другие участники планируют передать согласованный план реализации всех пунктов формулы мира.
"Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь. Мы хотим, чтобы даже такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", - подчеркнул Ермак.видео дня
Он также добавил, что еще очень рано говорить о возможном участии российского диктатора Владимира Путина в Саммите мира.
Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.
В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
Второй Саммит мира - что известно
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина хочет провести второй саммит лидеров, который, как ожидается, состоится в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий.
Представитель ЕС Жозеп Боррель говорил, что вполне реально добиться того, чтобы второй саммит мира состоялся в присутствии РФ, но не на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина.
Кроме того, Вашингтон поддержит решение Киева о привлечении страны-агрессора РФ к проведению второго саммита мира, если участие представителей России в будущем мероприятии инициирует украинская сторона.
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