Россия в который раз подтвердила, что не готова к справедливому завершению войны.

https://glavred.info/world/u-putina-ideyu-uchastiya-rossii-v-sammite-mira-nazvali-bessmyslennym-10585085.html Ссылка скопирована

Дмитрий Песков говорит, что Россия не согласна на участие в саммите мира / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российская сторона пока не готовится к участию в саммите мира по развязанной страной- агрессором войне в Украине, заявил в интервью пропагандистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом готовящееся мероприятие Песков умышленно назвал "мирным саммитом по Украине", намекая, судя по всему, что страна-агрессор может согласиться на участие во встречах, организованных третьими странами.

"Никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится", - сказал Песков. видео дня

Он заявил, что разговаривать с "киевским режимом" можно, но доверять никому из правящих сейчас в Украине якобы нельзя.

Причину войны Песков видит якобы в "последовательных попытках превратить Украину в анти-Россию".

"Устраивавшей РФ повестки дня пока не было озвучено, участие в саммитах ради участия бессмысленно", - продолжил нести чушь пресс-секретарь Путина.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Переговоры с РФ - вопрос участия Кремля в саммите мира

В ноябре 2024 года, по словам Зеленого, должны закончить согласование с Западом плана по проведению второго Саммита мира. Первый, напомним, прошел без участия России в Швейцарии - Украина изложила свое видение завершения войны и заручилась широкой международной поддержкой.

Второй саммит должен состояться с участием России, на чем настаивал, к примеру, Китай. Украина не против пригласить Москву за стол переговоров, но российские официальные лица уже неоднократно подтверждали, что они готовы только к обсуждению поставленного Путиным ультиматума - включительно с "передачей" РФ четырех украинских областей.

Киев же не согласен на заморозку боевых действий, поскольку в таком случае Россия просто лучше подготовиться к новой войне, а ее шансы продвинуться к Киеву или к другим большим городам возрастут.

Саммит мира - итоги и дальнейшие шаги Украины / Инфографика Главреда

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред