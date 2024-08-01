Российская сторона пока не готовится к участию в саммите мира по развязанной страной- агрессором войне в Украине, заявил в интервью пропагандистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
При этом готовящееся мероприятие Песков умышленно назвал "мирным саммитом по Украине", намекая, судя по всему, что страна-агрессор может согласиться на участие во встречах, организованных третьими странами.
"Никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится", - сказал Песков.видео дня
Он заявил, что разговаривать с "киевским режимом" можно, но доверять никому из правящих сейчас в Украине якобы нельзя.
Причину войны Песков видит якобы в "последовательных попытках превратить Украину в анти-Россию".
"Устраивавшей РФ повестки дня пока не было озвучено, участие в саммитах ради участия бессмысленно", - продолжил нести чушь пресс-секретарь Путина.
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Переговоры с РФ - вопрос участия Кремля в саммите мира
В ноябре 2024 года, по словам Зеленого, должны закончить согласование с Западом плана по проведению второго Саммита мира. Первый, напомним, прошел без участия России в Швейцарии - Украина изложила свое видение завершения войны и заручилась широкой международной поддержкой.
Второй саммит должен состояться с участием России, на чем настаивал, к примеру, Китай. Украина не против пригласить Москву за стол переговоров, но российские официальные лица уже неоднократно подтверждали, что они готовы только к обсуждению поставленного Путиным ультиматума - включительно с "передачей" РФ четырех украинских областей.
Киев же не согласен на заморозку боевых действий, поскольку в таком случае Россия просто лучше подготовиться к новой войне, а ее шансы продвинуться к Киеву или к другим большим городам возрастут.
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