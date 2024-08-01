Следующий Саммит мира должен поставить точку в войне: громкое заявление Ермака

Украина хочет добиться достижения справедливого мирного урегулирования, подчеркнул глава ОП.

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Андрей Ермак прокомментировал подготовку второго Саммита мира / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал подготовку к проведению второго Глобального Саммита мира.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на главу ОП, Украина хочет провести второй саммит лидеров, который, как ожидается, состоится в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий.

В материале уточняется, что организация второго Саммита мира поручена именно главе ОП Ермаку.

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Его задача – "достижение справедливого мирного урегулирования после того, как первая встреча в Швейцарии в июне не смогла привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга".

"Самое главное ожидание от второго саммита - это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира", - пояснил гоава ОП.

По его словам, встреча пройдет в стране Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке.

Ермак говорит, что решающее значение для Украины имеет обеспечение участия Китая в этой встрече, Пекин является "крупным игроком, который действительно способен влиять на Россию".

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Саммит мира и возможное участие России - последние новости

Ранее в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что во время второго Саммита мира Украина будет вести работу по основным пунктам Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

Напомним, в России огрызнулись по поводу участия страны-агрессора во втором Саммите мира. Представитель России впервые официально прокомментировал позицию относительно участия во втором Саммите мира. По его словам, РФ уже "все понятно".

/ Инфографика: Главред

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