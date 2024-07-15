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"Коллективное давление на РФ": в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру

Алексей Тесля
15 июля 2024, 09:19
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Россия является агрессором не только в Украине, напомнил Игорь Жовква.
саммит мира
В ОП оценили итоги Саммита мира / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ОП

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что во время второго Саммита мира Украина будет вести работу по основным пунктам Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Мы будем составлять дорожную карту, план мира, согласующиеся с конкретными пунктами формулы мира — энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, экологическая безопасность и прочее. И дальше от имени мирового сообщества те страны, которые имеют каналы связи с Россией, передадут эти позиции России", - подчеркнул он в интервью "Голосу Америки".

Представитель ОП пояснил, что это будет не только голос Украины, это будет голос большинства в мире.

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"Это должно быть коллективное давление. Россия должна прекратить говорить на языке ультиматумов и односторонних условий — она должна прислушиваться к международному сообществу и голосу большинства", - уверен он.

Собеседник напомнил, что Россия является агрессором не только в Украине, при этом РФ всегда будет агрессивной даже после украинской победы.

"Вместе с другими странами мы должны гарантировать, что, если Россия в следующий раз будет проявлять агрессию, мы будем гораздо более подготовлены. Поэтому Украина работает над документами о гарантиях безопасности. Потому украинцы сотрудничают с партнерами в других регионах мира", - пояснил он.

Замглавы ОП уточнил, что визит диктатора Владимира Путина в Северную Корею насторожили многие страны мира, в том числе и в том регионе, поэтому Зеленский на недавнем саммите НАТО встречался не только с лидерами стран-членов НАТО, но и с Индо-Тихоокеанскими партнерами.

"Украина может объединить усилия с цивилизованными странами по борьбе с агрессией во всем мире", - добавил Жовква.

Кто такой Игорь Жовква?

Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.

Саммит мира и возможное участие России - последние новости

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

Напомним, в России огрызнулись по поводу участия страны-агрессора во втором Саммите мира. Представитель России впервые официально прокомментировал позицию относительно участия во втором Саммите мира. По его словам, РФ уже "все понятно".

Ранее сообщалось о том, что Саммит мира с участием РФ может пройти до конца года. Киев стремится провести саммит мира до выборов в США, поскольку " поскольку сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом".

Декларация Саммит мира инфографика
/ Инфографика: Главред

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