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Саммит мира с участием РФ может пройти до конца года: в Bloomberg узнали детали

Анна Ярославская
11 июля 2024, 07:15
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Киев стремится провести саммит мира до выборов в США, поскольку " поскольку сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом".
Саммит мира, Зеленский
Украина стремится провести второй Саммит мира до выборов в США - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ОП

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечет издание, украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит до выборов в США. Несколько чиновников из западных стран-союзников заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, с четко определенной целью и управляемыми ожиданиями.

"Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывают на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом", - пишет Bloomberg.

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Журналисты напоминают, что предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии хвастался, что закончит войну до своей инаугурации в январе, и выступал против продолжения военной поддержки Киева со стороны США.

Отмечается также, что некоторые неназванные американские чиновники, однако, не уверены, что саммит с Россией и Украиной состоится.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Второй саммит мира и возможное участие России - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

По словам Зеленского, Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева. По словам главы государства, Украина ведет работу над тем, чтобы подписей под коммюнике формулы мира Киева становилось еще больше.

Декларация Саммит мира инфографика
Декларация Саммит мира - основные пункты / Инфографика: Главред

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с целью привлечения страны-агрессора к реализации Формулы мира президента Зеленского, будет проводится "силовое принуждение РФ". По мнению Подоляка, как только страны будут видеть, что Россия проигрывает, тогда они сами будут инициировать обсуждение правил справедливого окончания войны.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет прямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

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