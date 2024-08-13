Возможны ли переговоры с РФ до конца года: Мусиенко дал прогноз

До конца 2024 года прямых переговоров между Россией и Украины не будет. Об этом заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, сейчас нет предпосылок для прямых переговоров между Киевом и Москвой.
"Они могут быть только в форматах международных конференций, как, например, саммит мира, куда могут пригласить Россию", - сказал Мусиенко во время чата на Главреде.
Эксперт не исключает, что российский представитель может быть на этом саммите, если он состоится до конца этого года.
"Или в других форматах, которые могут предусматривать международные обсуждения, саммиты, конференции и т.д., то есть с участием посредников и очень постепенно. Но я бы не исключал определенные контакты и обмен позициями через посредников, это может быть до конца этого года", - считает Мусиенко.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:
Переговоры России и Украины - последние новости
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