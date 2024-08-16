"Удачное время, чтобы подписать мирное соглашение": в Третьей штурмовой назвали условия

Страны, которые в разные эпохи страдали от российской агрессии, должны вернуть свои территории и заставить Россию заплатить за содеянное.

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Максим Жорин предложил странам-соседям разделить РФ на части / Коллаж: Главред, фото: t.me/MaksymZhorin, ua.depositphotos.com

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин рассказал, как должно выглядеть настоящее мирное соглашение со страной-агрессором РФ. А именно - государства-соседи России должны войти на территорию РФ, "отрезать" ее части и официально присоединить их себе.

По его словам, страны, которые в разные эпохи страдали от российской агрессии, должны вернуть свои территории и заставить Россию заплатить за содеянное.

"Сейчас удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение. Соглашение между всеми соседями РФ о разделе ее территории", - написал Жорин в Telegram.

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Майор ВСУ считает, что страны, у которых РФ забирала земли, грабила и убивала людей, должны вернуть свое и заставить агрессора расплатиться за преступления.

"Зайти, отрезать куски и официально присоединить к себе. И забыть о том, что Россия в ее нынешнем виде когда-то существовала. Мы показали, что все возможно. А вместе этот источник постоянной опасности для всего мира уничтожить было бы гораздо легче", — убежден он.

К своему посту Жорин добавил видеообращение своего собрата Георгия Купарашвили, в котором тот предоставил важное послание россиянам. Он напомнил, что когда Россия оккупировала 20 процентов территории Грузии, российские военные - в частности 71-й мотострелковый полк - написали на стене предложение следующего содержания: "Товарищи грузины, учитесь настоящему военному делу. Приедем — проверим".

"Мы по этому совету пошли, научились хорошо и вместе с украинцами приехали сдавать экзамен на вашей территории. Если нужно будет — еще раз приедем и пересдадим", — сказал Купарашвили.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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