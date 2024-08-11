Путин может сдаться и согласиться на переговоры о мире: Жданов назвал единственное условие

События в Курской области не повлияют на переговорную позицию Кремля, но могут изменить ситуацию на линии фронта в Украине из-за возможной перегруппировки российских войск и переброски их на другие направления. Об этом в интервью "Главреду" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, комментируя заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности реальных переговоров с Россией, когда она осознает, что война идет не по плану.
По его словам, в результате перегруппировки войск РФ некоторые оперативные направления могут стать менее напряженными, что позволит украинской армии быстрее истощить врага.
"Единственное, что может повлиять на переговорную позицию Москвы - разгром ее армии на поле боя. Причем достаточно разгромить даже не все войска, а подразделения хотя бы на одном направлении", - мне сложно сказать, что имел в виду Подоляк, когда говорил о возможности переговоров", - указывает эксперт.видео дня
Жданов напомнил, что во время визита в Иран Шойгу повторил основные требования Путина к Украине, включая вывод войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, снятие санкций с РФ, гарантии невступления Украины в НАТО и признание Россией оккупированных украинских территорий. По словам Жданова, именно так Москва видит условия для начала переговоров с Киевом.
"Только разгром на поле боя, который будет сопровождаться колоннами пленных, бегством российских войск и обвалом фронта на одном оперативном направлении может заставить Путина согласиться на переговоры на основе хотя бы каких-то компромиссов", - резюмировал Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Кризис в Курской области - что известно о боях на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, бывшая руководительница штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст считает, что операция в Курской области была тщательно подготовлена, поскольку смогла застать российскую армию врасплох. Об этом она отметила в комментарии для Bild.
После прорыва Сил обороны в Курскую область, российские оккупанты решили перебросить часть своих войск с шести направлений в Украине - Херсонского, Запорожского, Купянского, Харьковского, Покровского и Луганского - а также с Белгородского направления в РФ, и направить их на Курщину. По информации мониторингового канала "Николаевский Ванек", россияне перемещают оперативный резерв сразу с нескольких направлений.
В трех областях России объявлен режим контртеррористической операции (КТО), в связи с якобы угрозой со стороны Украины. Об этом сообщают руководители этих областей, а также Национальный антитеррористический комитет РФ.
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