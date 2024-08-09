Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян 'отправляют к Кобзону'

На Покровском направлении уменьшилась интенсивность и количество штурмов россиян на фоне кризиса в Курской области, отметил Сергей Цехоцкий.

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Бои в Курской области ослабили оккупантов на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Бои в Курской области ослабили российских оккупантов на Покровском направлении. В течение последних нескольких дней интенсивность штурмов врага снизилась. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире КИЕВ24.

"Хочу подчеркнуть, что не только сегодня, а это уже наблюдается 3-4 дня, именно на Кураховском и Покровском направлении, где держит оборону наша бригада и в составе тактической группы "Красногоровка", непосредственно сама интенсивность и количество попыток штурма со стороны противника уменьшилось", - рассказал офицер.

По его словам, это не означает, что на фронте царит затишье. Российские оккупанты продолжают интенсивно обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты артиллерией.

видео дня

"За сутки получается где-то более 250 обстрелов по нашим позициям со стороны противника. Это не считая сбросов с дронов - также не менее 150 круглосуточно. Но при этом именно эти "мясные" пехотные штурмы или попытки уменьшились, мы это чувствуем. При этом без работы не сидим, мы буквально выискиваем их по посадкам, по разрушенным зданиям и отправляем "на концерт к Кобзону", - отметил Цехоцкий.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои в Курской области - что известно

Напомним, в приграничных районах Курской области четвертый день продолжаются бои. За эти дни якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ за все контрнаступление 2023 года. По данным The Telegraph, это наступление имеет три цели:

отвлечь ресурсы россиян от наступления в Донецкой области;

посеять раздор внутри РФ и показать россиянам, что война может прийти к ним;

возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Аналитики DeepState впервые сообщили о боях в Курской области РФ, которые начались 6 августа. По их данным, освобождены села Свердликово, Дарьино и Олешня. Также в окружении находятся российские подразделения на КПП "Суджа" и возле Горналя, где россияне укрылись в монастыре. Бои продолжаются и в других районах, в частности в Зеленом Пути и Николаево-Дарьино.

Кроме этого, эксперт BILD Юлиан Репке предположил, что если ВСУ удержат захваченные территории в Курской области, Киев сможет обменять их на районы Харьковской области, которые контролирует РФ. Репке отметил, что вскоре россияне могут потерять Суджу, ее используют для торга на будущих переговорах.

По данным Forbes, в операции в Курской области якобы участвует 80-я десантно-штурмовая бригада, одна из лучших украинских бригад. Журналисты издания зафиксировали технику бригады на видео: танки Т-64БВ, Т-80БВ, разминирующую машину УР-77, инженерную машину ИМР-2, БТР-80 и американские бронетранспортеры Stryker.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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