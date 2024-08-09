Украина может обменять захваченные районы Курcкой области: в BILD раскрыли детали

Украина вполне может поставить Кремль перед тем фактом, что придется меняться территориями.

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Украина может обменять захваченные районы Курской области / Коллаж: Главред, фото: x.com/JulianRoepcke, Telegram

Если ВСУ удержат территории в Курской области, то, вероятно, Киев сможет обменять их на захваченные РФ районы Харьковской области. Такое мнение озвучил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По его информации, за последние сутки ВСУ захватили еще восемь сел Курской области. Среди них Гончаровка к западу от Суджи, а также территории к северу от города. Аналитик BILD не подтверждает полный захват райцентра, украинские силы лишь обходят его с севера.

"Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать ее в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдет, она, возможно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать ее для торга на будущих переговорах", — написал Репке в соцсети Х.

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Он оценивает численность группировки ВСУ в чуть более 2000 солдат и 100 единиц бронетехники. У России нет сухопутных резервов, чтобы их остановить.

В то же время Репке утверждает, что украинские военные уязвимы с воздуха и в день ВСУ теряют по 5-10 бронемашин.

"Похоже на полный хаос — местами с обеих сторон. В целом, спустя 48 часов с начала украинского наступления через границу, еще слишком рано называть его гениальным или самоубийственным", — резюмирует Репке.

Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что события в Курской области потенциально могут повлиять на возможные переговоры между Украиной и РФ. По его словам, то, что происходит сейчас на Курщине "будет влиять на то, как россияне осознают эту войну".

Операция в Курской области - последние новости

В операции в Курской области принимает участие одна из лучших украинских бригад - 80-я десантно-штурмовая. И это подчеркивает масштаб событий на северной границе Украины с Россией.

Как пишет Forbes, задействованы как минимум три бригады численностью до 2 тысяч военнослужащих каждая: 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада. Артиллерия, беспилотники и противовоздушная оборона играют важную вспомогательную роль.

Аналитики мониторингового проекта DeepState впервые предоставили информацию о боях в Курской области РФ, которые идут с 6 августа.

В течение трех суток атаки на Курскую область якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. Как пишет The Telegraph, нынешнее наступление преследует три цели:

отвлечь ресурсы российских сил от наступления в Донецкой области;

посеять раздор внутри России и показать россиянам, что война может прийти к ним;

возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Аналитики Института изучения войны считают, что страна-агрессор Россия может попытаться реализовать ряд сценариев в ответ на операцию в Курской области, чтобы освободить захваченные в минувшие несколько дней населенные пункты региона. Эксперты убеждены, что РФ почти наверняка будет осуществлять попытки вернуть под свой контроль территорию на Курщине, которую они потеряли за прошедшие дни.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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