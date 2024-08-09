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В DeepState впервые показали карту боев в Курской области РФ

Анна Ярославская
9 августа 2024, 08:47
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Аналитики отметили, что обновления будут с задержками. Некоторая информация может в конечном случае отличаться от данных прямых участников событий.
Курская область
DeepState обновил карту, проанализировав бои в Курской области РФ / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Telegram

Аналитики мониторингового проекта DeepState впервые предоставили информацию о боях в Курской области РФ, которые идут с 6 августа.

"Бои на Курщине. День первый – 6 августа. Силы Обороны Украины осовбодили Свердликово, Дарьино и Олешню", - говорится в сообщении.

На канале отметили, что обновления будут с задержками. Некоторая информация может в конечном случае отличаться от данных прямых участников событий.

видео дня

"Силы Обороны нанесли удар возле Свердликово и Олешни. Первую деревню удалось занять в результате боя, а вторую - без боя или с минимальными усилиями", - пишут аналитики.

На КПП "Суджа" оцеплено около двух взводов врага.

"Горналь также была окружена. Россияне от страха спрятались в местном монастыре. Передовые группы вышли в Гончаровку и окрестности Суджи", - отмечают аналитики.

Также продолжаются бои в районе Зелёный Путь, интенсивность неизвестна.

"В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но недолго", - добавили на канале.

В DeepState показали карту с территорией, которая контролируется в Курской области украинской группировкой:

Карта захваченной территории в Курской области
Карта захваченной территории в Курской области / deepstatemap.live

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Операция в Курской области - последние новости

В течение трех суток атаки на Курскую область якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. Как пишет The Telegraph, нынешнее наступление преследует три цели:

  • отвлечь ресурсы российских сил от наступления в Донецкой области;
  • посеять раздор внутри России и показать россиянам, что война может прийти к ним;
  • возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Значительная часть международных организаций и сообществ считает территории России легитимной целью для проведения военных операций любого типа. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк комментируя ситуацию в Курской области РФ.

Тем временем в Минобороны США считают, что действия Украины в Курской области соответствуют политике Соединенных Штатов. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", - подчеркнула Сингх.

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