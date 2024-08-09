Потери армии РФ поражают количеством: военный о ситуации в Часовом Яру

Из-за большого количества потерь техники, в частности из-за эффективного использования FPV-дронов ВСУ, в районе Часового Яра снизилась интенсивность атак РФ.

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В Часовом Яру ситуация изменилась / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Командир 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Ацтек" в эфире телемарафона сообщил, что ситуация в районе Часового Яра резко изменилась. Он обращает внимание, что сейчас там не наблюдается усиления российских военных действий.

"Больше пехотные действия у них. Применение техники тоже не наблюдается. В общем действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека, интенсивных штурмовых действий не наблюдаем", - отметил "Ацтек".

Однако оккупанты все еще пытаются нанести ущерб украинским логистическим путям, используя FPV-дроны, особенно ночью. Также российские войска осуществляют постоянные обстрелы.

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По мнению командира, ВСУ наносят мощный ущерб агрессорам, поэтому Россия уменьшила использование военной техники в районе Часового Яра. По его словам, это произошло из-за большого количества потерь техники, в частности из-за эффективного использования FPV-дронов украинскими силами.

"В конце весны - начале лета они пытались активно штурмовать на технике. Поскольку у нас было и есть нормальное обеспечение FPV-дронами, их на подходах очень сильно поразбивали", - пояснил "Ацтек".

В то же время активные действия переместились на Покровское направление, поэтому российское обеспечение в районе Часового Яра стало меньше, поскольку активные действия переместились на Покровское направление.

Как результат, "Ацтек" заключает, что основное внимание России сконцентрировано на обеспечении личного состава и техники в других районах, в частности в окрестностях Бахмута.

"Подвоз по Бахмуту, окрестностям личного состава осуществляется, а штурмовые действия - нет", - подытожил командир, указав на то, что ситуация в районе Часового Яра стабилизировалась и не имеет значительных изменений в интенсивности боевых действий.

Ситуация на фронте - последние новости

Как пишут журналисты The Guardian, РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами. Отмечается, что операция в Курской области подрывает авторитет России и показывает ее слабость перед международным сообществом.

Что интересно, Украина может обменять захваченные районы Курской области, как именно - в BILD раскрыли детали. Вполне вероятно, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать ее в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдет, она, возможно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать ее для торга на будущих переговорах, отмечают журналисты.

В то же время эксперт Андрей Золотарев назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года. По мнению политолога, до конца текущего года агрессор имеет целью оккупировать всю Донецкую область.

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