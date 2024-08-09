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Путин потирает руки: в Германии выступили против помощи Украине

Даяна Швец
9 августа 2024, 11:47
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Пока в Бундестаге не видят ничего против использования немецких танков в Курской области, некоторые другие представители власти ФРГ не хотят помогать ВСУ.
У Німеччині закликали до скорочення військової допомоги Україні
В Германии призвали к сокращению военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, сайт президента

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призывает к сокращению военной помощи Украине. Его заявление публикует издание Zeit.

Отвечая на вопрос, выступает ли он за прекращение немецкой помощи Украине в сфере вооружений с целью экономии средств, Кречмер ответил следующее:

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"Мы больше не можем предоставлять средства на вооружение Украине только для того, чтобы это оружие тратилось и ничего не достигало. Все должно быть пропорционально. Поддержка - да, но мы понимаем, что мы достигаем наших пределов", - сказал политик оппозиционного Христианско-демократического союза.

"С самого начала я четко высказывался против поставок оружия и выступал за дипломатические инициативы. У меня было очень четкое мнение по этому поводу в течение двух лет, и я должен, к сожалению, констатировать, что оно подтвердилось во многих моментах", - сказал Кречмер.

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер не сомневается, что война в Украине закончится не на поле боя, а за столом переговоров.

Это далеко не первое заявление такого типа премьер-министра Саксонии.

В прошлом году он также говорил об уступках РФ и возможности прекращения огня между Россией и Украиной, если Украина временно откажется от собственной территории. Как результат - это вызвало возмущение Киева.

Международная помощь Украине - что известно

Напомним, недавно политолог Андрей Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воевать. Поскольку страна-агрессор Россия видела слабую позицию США, это еще больше поощряло ее не останавливаться в своих целях.

Также политолог Андрей Золотарев дал ответ, может ли ЕС и НАТО найти управу на Венгрию. По мнению политолога, Китай нашел точку уязвимости в Евросоюзе, куда активно вкладывается.

Кроме этого, украинский дипломат Богдан Яременко объяснил, как вице-президент Камалы Харрис поможет Украине. Как известно, в вопросах войны России против Украины его позиция очень однозначна и проукраинская. Также, по мнению эксперта, кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз производит положительное впечатление целостной натуры, то есть человека, который сам себя сделал и поднялся в жизни на определенные политические вершины.

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