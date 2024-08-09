Орбан маневрирует: может ли ЕС и НАТО найти управу на Венгрию - Золотарев

В Польше уже заговорили о необходимости попросить Венгрию из НАТО и ЕС. Политолог рассказал, возможно ли реализовать это на деле.

https://glavred.info/world/orban-manevriruet-mozhet-li-es-i-nato-nayti-upravu-na-vengriyu-zolotarev-10586789.html Ссылка скопирована

Сейчас в ЕС и НАТО ограничиваются лишь угрозами в сторону Орбана / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Политика Виктора Орбана и Венгрии в целом за последнее время не просто удивляет, но и возмущает представителей Европейского Союза и Альянса НАТО. Зашли разговоры и об исключении страны из организаций. Однако пока вряд ли удастся реализовать эту идею.

Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, хотя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана записывают в путинисты, на самом деле он сейчас делает ставку на другие две фигуры.

"Во-первых, за спиной у Орбана маячит фигура Си Цзиньпина, Орбан не смог получить у брюссельских чиновников инвестиции в экономику Венгрии. Постоянно шел торг за миллиардные субвенции, вместо которых выставлялись условия демократизации Венгрии. А вот китайцы с дипломатией чековой книжки зашли венграм, как по маслу. И сегодня в Венгрии строится завод по производству электромобилей, а также завод по производству литиевых батарей. Таким образом, Китай нашел точку уязвимости в Евросоюзе, куда активно вкладывается", - считает Золотарев.

Второй фигурой является Трамп. Орбан понимает, что его порвут, если на выборах в США не победит Дональд Трамп и дела у премьера Венгрии будут плохи. Больших проблем Орбан не хочет, поэтому пока ему удается маневрировать.

Смотрите видео о позиции Евросоюза по Венгрии:

Венгрия получает как и субвенции от Европейского Союза, так и китайские инвестиции, а также российскую нефть и газ. Между тем в ЕС пока только угрожают отказаться от принципа консенсуального голосования.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Позиция ЕС по Венгрии - последние новости

Недавно на пленарном заседании Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию по поддержке Украины. В ней также осуждаются несогласованные внешнеполитические действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, после визита Орбана в Киев, Москву и Пекин, председатель Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тайное письмо премьера Венгрии заявил, что ЕС не уполномочивал его на переговоры по российско-украинской войне.

Ранее стало известно, что представители Европейского Союза продолжают принимать меры, чтобы продемонстрировать неприсоединение ЕС к политической позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны в Украине.

Другие новости о Венгрии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред