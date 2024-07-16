В Европе отреагировали на 'мирный план' Орбана: аналитики раскрыли детали

Другие министры иностранных дел ЕС хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

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Орбан предлагает "свой" мирный план / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, Википедия

Представители Европейского Союза продолжают принимать меры, чтобы продемонстрировать неприсоединение ЕС к политической позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны в Украине.

Представитель Комиссии ЕС Эрик Мамер 15 июля заявил, что из-за недавних действий Орбана лидеры ЕС, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, не будут участвовать в неформальных встречах под руководством Венгрии, передают аналитики ISW.

По данным издания Politico, трое неизвестных дипломатов ЕС заявили, что верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель проведет "официальное заседание совета по иностранным делам одновременно с саммитом по иностранным делам Венгрии в Будапеште в конце августа 2024 года.

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Другие министры иностранных дел ЕС хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС". Министр по делам ЕС Швеции Джессика Росволл сообщила Reuters 11 июля, что Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша будут направлять государственных служащих только на заседания правительства, связанные с председательством Венгрии в Совете ЕС в июле 2024 года, и что другие страны ЕС рассматривают подобное.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Напомним, что в ISW раскрыли циничные условия Кремля относительно мирных переговоров. Постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Киев неразумной стороной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин готов вести переговоры о мире. Он также отметил, что предыдущее агрессивное поведение Кремля говорит о том, что нельзя допускать чего-то вроде Минских соглашений.

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