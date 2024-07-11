Лидеры ЕС готовят ответ на визит Виктора Орбана в Россию - Financial Times

"Внештатная дипломатия" венгерского премьера раздражила некоторых мировых лидеров, что может отразиться на позиции страны в ЕС.

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В ЕС хотят выступить с совместным заявлением к Орбану после его визита в Москву / Коллаж: Главред, фото: European Parliament, Orbán Viktor

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в страну-агрессора Россию лидеры Европейского Союза собирают совместный ответ на его дипломатию, противоречащую договорам блока.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на собеседников, разговоры лидеров относительно такого поведения Орбана и возможные ответные меры на них были на полях саммита НАТО 10 июля. Неофициальные группы лидеров ЕС рассматривали написание совместного письма к венгерскому премьеру с четким возмущением и требованиями прекратить свои "несанкционированные внешнеполитические прогулки".

"Достаточно... Существует много раздражения и дискуссий о том, как дать ответ", - сказал один из собеседников. видео дня

Другой источник заявил изданию, что есть и другое предложение - созвать специальную встречу министров по делам ЕС, которая будет посвящена исключительно рассмотрению нарушений Венгрии. И хотя окончательного решения среди иностранных лидеров еще нет, во время встречи большинство резко осудило действия Виктора Орбана.

Представители стран-членов ЕС считают, что своим поведением премьер Венгрии "поставил под угрозу" общие цели Европейского Союза и нарушил правила внешнеполитической солидарности.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо напомнил, что когда он передал председательство Венгрии, Орбан пообещал сделать все, чтобы обеспечить непрерывность и не подорвать результаты бельгийского правительства. На деле, по мнению Кроо, он этим не занимается и его поведение не соответствует договорам.

Президент Евросовета Шарль Мишель также прокомментировал действия представителя венгерского правительства. Он подчеркнул, что "единство является предпосылкой быть сильным", а когда блок "разделен", он является слабым.

"Если нас пытаются разделить, то это не впервые... Мы должны обеспечить, чтобы другие 26 придерживались позиции и не были разделены любыми попытками посеять сомнения или какие-то курьезные идеи", - добавил Мишель.

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Визит Орбана в Россию - что известно

Премьер Венгрии Виктор Орбан, которому не удалось убедить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным, после поездки в Киев отправился в Москву, где встретился с российским диктатором.

На это решение венгерского премьера сразу отреагировали в ЕС. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у венгерского премьера Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза на поездку к Путину в Москву.

Впоследствии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отреагировал на это известие и отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 5 июля совершил визит в Москву, никоим образом не представлял там Европейский Союз.

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