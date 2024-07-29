Это только начало: Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС

О противоположных взглядах между Венгрией и другими членами Евросоюза свидетельствует то, что страна не получила поддержки во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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Ни один из членов Евросоюза не поддерживает позицию Венгрии / Коллаж: Главред, фото: flickr

Венгрия выглядит все более изолированной среди стран-членов Европейского союза. Об этом в интервью Visegrad Insight рассказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, последнее заседание Совета ЕС по иностранным делам закончилось тем, что позицию Венгрии не поддержал никто. До этого немало критики получил премьер Венгрии Виктор Орбан. Поэтому теперь позиция Венгрии раздражает других членов политического союза.

"Мало того, они выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно получить друзей, если кто-то излучает эгоизм", - считает глава МИД Польши. видео дня

Сикорский рассказал, что во время заседания поднимался и вопрос проведения встречи министров иностранных дел во время венгерского председательства. Члены союза рассматривали, как варианты Будапешт или Брюссель. Однако представитель Польши предложил в качестве компромисса Украину.

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине - или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел. И напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Совета состоялось в Киеве", - пояснил он.

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Реакция ЕС на заявления и действия Венгрии

Недавно на пленарном заседании Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию по поддержке Украины. В ней также осуждаются несогласованные внешнеполитические действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее сообщалось, что председатель Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тайное письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что ЕС не уполномочивал его на переговоры по российско-украинской войне.

Напомним, Министры иностранных дел стран Европейского союза могут продемонстрировать свое недовольство несогласованной внешнеполитической деятельностью Виктора Орбана путем игнорирования саммита глав МИД.

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