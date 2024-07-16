Орбану указали "место" в ЕС: появился жесткий ответ Мишеля на тайное письмо премьера

Председатель Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тайное письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что ЕС не уполномочивал его на переговоры по российско-украинской войне.
Мишель в ответе, который публикует Reuters, отметил, что статус Венгрии в Совете Европы не позволяет Орбану представлять Евросоюз на международной арене.
Также он отрицает, что Евросоюз якобы проводит "провоенную" политику в отношении Украины.
"Совсем наоборот. Россия является агрессором, а Украина является жертвой, которая осуществляет свое законное право на самооборону", - говорится в ответе Мишеля.
Мишель еще раз напомнил, что ни одна дискуссия относительно Украины и российско-украинской войны в ЕС не может происходить без участия Украины.
Виктор Орбан - что известно о скандале в ЕС
Известно, что Орбан, злоупотребляя ротационным статусом Венгрии в Совете Европы, посетил Украину, Россию и Китай, а также встретился с Трампом в США, пытаясь подтолкнуть Украину к "миру" на условиях Владимира Путина.
Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.
Орбан после встречи с Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.
В Евросоюзе немедленно отреагировали на поездку Орбана в Москву, подчеркнув, что венгерский премьер не получал мандат от ЕС на такие встречи. В частности, из-за действий Орбана глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена пересмотреть уровень представительства на заседаниях под председательством Венгрии.
По оценке экспертов, Орбан, пользуясь своим временным статусом лица, председательствующего в Евросоюзе, скорее всего, будет стремиться стать посредником между Россией, США и Китаем.
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