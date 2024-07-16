После "мирного турне" Орбан просит у ЕС поблажку для Путина: в Bild узнали детали

Венгерский премьер написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю после своего "мирного турне".

https://glavred.info/world/posle-mirnogo-turne-orban-prosit-u-es-poblazhku-dlya-putina-v-bild-uznali-detali-10581089.html Ссылка скопирована

Орбан просил ЕС восстановить дипломатические отношения с РФ — Bild / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего "мирного турне", во время которого он посетил Украину, РФ, Китай и США, предложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю восстановить дипломатические отношения с Россией.

Как пишет немецкое издание Bild, Орбан написал Мишелю письмо, в котором привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и американским политиком Дональдом Трампом и добавил некоторые предложения.

В частности, венгерский премьер считает, что "интенсивность военного конфликта" в Украине "в ближайшем будущем радикально усилится".

видео дня

В своем письме Орбан призывает провести переговоры с Китаем о "мирной конференции", восстановить дипломатические отношения с Россией и начать "политическое наступление" на страны Глобального Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине".

Также Орбан рассказал о своих переговорах с Трампом и раскритиковал действующего президента Джо Байдена, который, как утверждает премьер-министр Венгрии, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".

Также в письме озвучил уверенность, что после победы на выборах Трамп "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник", потому что якобы "имеет для этого детальные и обоснованные планы".

Вместе с тем Орбан предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого будет стоить ЕС.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", − заявил он.

"Мирное турне" Виктора Орбана - что известно

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

5 июля Орбан посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.

Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.

В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.

8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.

После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.

"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред