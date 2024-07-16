После "мирного турне" Орбан просит у ЕС поблажку для Путина: в Bild узнали детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего "мирного турне", во время которого он посетил Украину, РФ, Китай и США, предложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю восстановить дипломатические отношения с Россией.
Как пишет немецкое издание Bild, Орбан написал Мишелю письмо, в котором привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и американским политиком Дональдом Трампом и добавил некоторые предложения.
В частности, венгерский премьер считает, что "интенсивность военного конфликта" в Украине "в ближайшем будущем радикально усилится".
В своем письме Орбан призывает провести переговоры с Китаем о "мирной конференции", восстановить дипломатические отношения с Россией и начать "политическое наступление" на страны Глобального Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине".
Также Орбан рассказал о своих переговорах с Трампом и раскритиковал действующего президента Джо Байдена, который, как утверждает премьер-министр Венгрии, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".
Также в письме озвучил уверенность, что после победы на выборах Трамп "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник", потому что якобы "имеет для этого детальные и обоснованные планы".
Вместе с тем Орбан предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого будет стоить ЕС.
"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", − заявил он.
"Мирное турне" Виктора Орбана - что известно
2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан.
Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.
Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.
5 июля Орбан посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.
Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.
После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.
В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.
8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.
11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.
После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.
"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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