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Венгрия "мстит" Украине за нефть: "перекрыла" средства ЕС на оружие

Мария Николишин
23 июля 2024, 16:42
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Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрия все равно не ограничится одной лишь жалобой в ЕС, говорит Сийярто.
Венгрия 'мстит' Украине за нефть: 'перекрыла' средства ЕС на оружие
Венгрия выдвинула новый ультиматум Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/szijjarto.peter

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию. Об этом Сийярто сказал в интервью ATV Hírado.

По его словам, в соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной четко указано, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны союза.

Кроме того, Сийярто считает, что Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрия все равно не ограничится одной лишь жалобой в ЕС.

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"Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиардов евро компенсации за поставки оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что, как будет выглядеть выплата 6,5 миллиардов евро, которой мы способствуем, пока Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти "Лукойла" через Украину", - говорит венгерский министр иностранных дел.

Кто такой Петер Сийярто?

Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Политика Венгрии в отношении Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в прошлом месяце Украина ввела усиленные санкции против "Лукойла", фактически запретив компании использовать Украину для транзита своей продукции. Вследствие этого Венгрия и Словакия остались без российской нефти.

Ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился поддержать начало вступительных переговоров о членстве Украины в ЕС при условии, что Киев публично обязуется выполнить 11 требований Будапешта, среди которых - признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

Кроме того, Виктор Орбан заявил, что постоянно блокирует выделение помощи, поскольку считает, что деньги, которые поступают в Украину, на самом деле должны идти в Венгрию.

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Евросоюз нефть Венгрия военная помощь Петр Сиярто
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