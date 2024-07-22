У Орбана "встали в позу": блокируют транш в Европейский мирный фонд для Украины

Ситуация с блокированием средств для Украины сохраняется, пояснил Жозеп Боррель.

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В Евросоюзе прокомментировали позицию Венгрии / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Венгрия по-прежнему продолжает блокировать очередной транш в Европейский мирный фонд, предназначенный для Украины.

Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по окончании заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел, на повестке дня которого стоял и этот вопрос, передает "Интерфакс-Украина".

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При этом Боррель не назвал конкретную страну, однако известно, что именно Венгрия применяет право вето на очередной транш.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку этого платежа, отложенного на год. В то же время они подчеркнули важность продвижения вперед в отношении решения о внедрении нового фонда помощи Украине, который был заблокирован одним государством-членом. Государства-члены настаивали на том, что это неприемлемо, но, к сожалению, ситуация с блокированием сохраняется", - сообщил Боррель.

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Ранее Венгрия разразилась дерзким требованием к Украине. Венгрия в своем "требовании" руководствуется переписью населения 23-летней давности и передала Киеву соответствующую позицию Будапешта.

Напомним, Венгрия поставила ультиматум Украине и заявила о правах на все Закарпатье. Среди требований Будапешта по защите прав нацменьшинств ключевым камнем преткновения является определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

Ранее стало известно, что представители властей Венгрии на встрече послов стран Евросоюза блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз ‒ якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств.

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