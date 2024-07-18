Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Согласно данным СМИ, в результате ужесточения санкций, Украина прекратила транзит нефти из России в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба".

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Украина прекратила транзит российской нефти для Венгрии и Словакии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В прошлом месяце Украина ввела усиленные санкции против "Лукойла", фактически запретив компании использовать Украину для транзита своей продукции. В результате Венгрия и Словакия остались без российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Mol Nyrt., венгерская энергетическая компания, и российская нефтяная компания совместно работают над решением этой проблемы. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на заседании ООН в Нью-Йорке.

"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" не поставляет нефть в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением", - сказал Сийярто, не вдаваясь в подробности о том, что привело к остановке поставок. видео дня

Кроме того, словацкий нефтетранспортный оператор Transpetrol объявил в четверг о прекращении поставок от "Лукойла", однако поставки от других российских экспортеров продолжаются. Министерство экономики Словакии сообщило, что это повлияет на братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация от Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставки от конкретного поставщика, российской компании "Лукойл", - цитирует агентство TASR пресс-секретаря Министерства экономики Марию Павлусик.

Длительный дефицит поставок может негативно сказаться на работе братиславского нефтеперерабатывающего завода. Хотя завод постепенно переходит на альтернативных поставщиков, две трети перерабатываемой нефти все еще российского происхождения.

Министерство экономики добавило, что хотя "Лукойл" частично обеспечивал поставки для Slovnaft, он также обеспечил российскую нефть от другого поставщика и заказал нефть из альтернативных источников.

"Несмотря на это, министерство обратило внимание на проблему и активно работает над ее решением вместе с украинскими партнерами", - добавила Павлусик.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Санкции против российской нефти - позиция Венгрии по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительства европейских стран и Великобритании планируют усилить контроль над нефтяным флотом России.

Еврокомиссия ввела санкции против премьера Венгрии Виктора Орбана за его визиты в Россию и Китай во время председательства в Совете Европы. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что из-за этих действий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждена была пересмотреть уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Кроме того, в 2023 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил пропагандистские тезисы Будапешта и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозе стабильности поставок нефти из-за возможных угроз взорвать нефтепровод "Дружба", что, по его мнению, также угрожает суверенитету Венгрии. Это сообщил официальный представитель Сийярто Золтан Ковач.

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