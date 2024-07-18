УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Юрий Берендий
18 июля 2024, 20:52
406
Согласно данным СМИ, в результате ужесточения санкций, Украина прекратила транзит нефти из России в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба".
Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали
Украина прекратила транзит российской нефти для Венгрии и Словакии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В прошлом месяце Украина ввела усиленные санкции против "Лукойла", фактически запретив компании использовать Украину для транзита своей продукции. В результате Венгрия и Словакия остались без российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Mol Nyrt., венгерская энергетическая компания, и российская нефтяная компания совместно работают над решением этой проблемы. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на заседании ООН в Нью-Йорке.

"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" не поставляет нефть в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением", - сказал Сийярто, не вдаваясь в подробности о том, что привело к остановке поставок.

видео дня

Кроме того, словацкий нефтетранспортный оператор Transpetrol объявил в четверг о прекращении поставок от "Лукойла", однако поставки от других российских экспортеров продолжаются. Министерство экономики Словакии сообщило, что это повлияет на братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация от Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставки от конкретного поставщика, российской компании "Лукойл", - цитирует агентство TASR пресс-секретаря Министерства экономики Марию Павлусик.

Длительный дефицит поставок может негативно сказаться на работе братиславского нефтеперерабатывающего завода. Хотя завод постепенно переходит на альтернативных поставщиков, две трети перерабатываемой нефти все еще российского происхождения.

Министерство экономики добавило, что хотя "Лукойл" частично обеспечивал поставки для Slovnaft, он также обеспечил российскую нефть от другого поставщика и заказал нефть из альтернативных источников.

"Несмотря на это, министерство обратило внимание на проблему и активно работает над ее решением вместе с украинскими партнерами", - добавила Павлусик.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Санкции против российской нефти - позиция Венгрии по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительства европейских стран и Великобритании планируют усилить контроль над нефтяным флотом России.

Еврокомиссия ввела санкции против премьера Венгрии Виктора Орбана за его визиты в Россию и Китай во время председательства в Совете Европы. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что из-за этих действий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждена была пересмотреть уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Кроме того, в 2023 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил пропагандистские тезисы Будапешта и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозе стабильности поставок нефти из-за возможных угроз взорвать нефтепровод "Дружба", что, по его мнению, также угрожает суверенитету Венгрии. Это сообщил официальный представитель Сийярто Золтан Ковач.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нефть новости Словакии Венгрия Россия
Реклама

Главное за день

Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

21:43 Украина
Мощные взрывы в Одессе: россияне запустили ракету из Крыма

Мощные взрывы в Одессе: россияне запустили ракету из Крыма

20:53 Украина
Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

20:52 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу Шахедами 2013

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло 1935

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

Мама сказала, что это фотошоп : волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни 1391

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно двинули из РФ - что произошло 1258

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

Последние новости

22:02

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

22:00

Не скучает: Мурат Налчаджиоглу показал, с кем проводит время после расставания со своей пассией

21:58

Можно ли собакам арбуз: американские кинологи рассказали

21:54

Была ли авария на Южноукраинской АЭС: Энергоатом все отрицает

21:43

Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
21:39

Путинистка Лолита рассказала правду, почему отдала дочь на воспитание своей матери на самом деле

21:15

Кейт продолжает химию: когда принцесса появится на публике

20:59

Впервые в истории: кадры поражения российской САУ "Мальва" FPV-дрономВидео

20:53

Мощные взрывы в Одессе: россияне запустили ракету из Крыма

Реклама
20:52

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

20:39

Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда: 100-процентное средство

20:29

В Украину идет сильное похолодание: области атакуют дожди и грозы

20:22

Как не простудиться от вентилятора: эти правила спасут в жару

19:29

Стабилизовать фронт удастся только осенью, а перехватить инициативу — еще позже - прогноз

19:28

Отключать будут сразу по три очереди: графики отключения света на 19 июля

19:26

Женщина заметила странные "осадки" из дымохода: внутри было кое-что неожиданное

19:10

Какое будет население Украины к концу 21 века: шокирующий прогнозмнение

18:55

Не без риска: что происходит с телом после стояния на гвоздях

18:50

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

18:47

Беременна: блогер-сплетник выдал "дружеский слив" на Остапчука и его жену

Реклама
18:28

Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: "Явно не проигрываем"

18:19

Отец пошел на смерть вместо сына: на фронте погиб защитник Украины из Киевской областиВидео

17:56

20 аэродромов под ударом: когда ВСУ смогут бить вглубь РФ дальнобойным оружием - эксперт

17:56

Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

17:49

Король Чарльз засветился за поцелуем с женщиной на глазах у жены - детали

17:41

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

17:30

Должен быть здравый смысл: можно ли в церкви фотографировать

17:24

После измены и разводы: звезда шоу "Танці з зірками" рассказал, в кого влюблен

17:00

Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина

16:59

Графики в Украине будут "значительно мягче": стали известны конкретные сроки

16:40

Что делать, если сгорел на солнце: советы врачей

16:27

Стало известно, зачем Киркоров сплавил детей в другую страну

16:22

Будете здоровыми весь год: какой водой нужно облиться 19 июля - приметы

16:20

Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной: какова цель диктатора

16:13

Танки и не только: Франция передаст Украине новый пакет помощи - что в него войдет

16:09

Андрей Лузан впервые озвучил, в каких войсках будет служитьВидео

15:55

Как подключить телефон к телевизору: топ-5 способов

15:54

Как уменьшить обувь, если она большая: самые действенные способы

15:44

Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

15:40

Идут бои на островах левого берега Днепра, РФ попытается занять правобережье - DeepState

Реклама
15:36

Кому не будут отключать свет: Кабмин расширил список

15:30

Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке: "Это страшно"Видео

15:03

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперацииВидео

14:59

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

14:47

Наступление РФ на Сумщину: Жмайло назвал условие, при котором возможна атака

14:40

Почти кондиционер: как сделать вентилятор более эффективнымВидео

14:34

Названо имя обладательницы титула "Мисс Вселенная Украина"-2024Видео

14:08

У популярного российского журналиста диагностировали рак

14:06

Когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожаяВидео

14:05

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять