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Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

Юрий Берендий
18 июля 2024, 18:50
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В Офисе президента сообщили, что заключенные соглашения о гарантиях безопасности будут способствовать оборонному сотрудничеству и помогут вступить в НАТО и ЕС.
Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали
Как эти соглашения будут способствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Сегодня, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский в рамках V саммита Европейского политического сообщества подписал соглашения о гарантиях безопасности для Украины со Словенией и Чехией. Об этом говорится на сайте Офиса президента

Что предусматривает соглашение со Словенией

"В Вудстоке Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Республикой Словения", - говорится в сообщении.

Словения предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и обязалась поддерживать этот уровень поддержки на протяжении десятилетнего срока соглашения. Кроме этого, Любляна обеспечит неотложные потребности Киева во всех аспектах укрепления возможностей безопасности.

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В рамках соглашения Словения будет способствовать обучению в миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) и совместно находить источники финансирования для реализации проектов украинской оборонной промышленности. Страны также расширят сотрудничество в гуманитарной помощи, экономическом восстановлении и программе "Зерно из Украины".

Дополнительно предполагается укрепление сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с организованной преступностью, разведки, контрразведки и гуманитарного разминирования. Словения также поддерживает будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Что предусматривает соглашение о гарантиях безопасности с Чехией

"С начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать с такой же динамикой в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей нашей страны", - говорится в сообщении.

Часть соглашения фокусируется на усилении сотрудничества в военно-технической сфере, включая поставки боеприпасов малого и крупного калибров, развитие производства стрелкового оружия и легких вооружений, дронов, средств РЭБ и тяжелой техники. Чехия также оказывает поддержку в поставках артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм, совместно с другими странами-партнерами.

Украина и Чехия планируют расширять производственные мощности на своих территориях для производства боеприпасов и создания совместных предприятий. Страны продолжат ежегодно готовить около 4 тысяч украинских военных в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Прага также обязуется предоставлять финансовую и материальную помощь для гражданской защиты и поддержки пострадавших от войны, в частности от ВПЛ. Чехия открывает дипломатическое представительство в Днепре и области для укрепления сотрудничества и оказания помощи в восстановлении и развитии.

"Чешская Республика также четко подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО. Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в прошлом году в Вильнюсе 12 июля", - добавили на сайте президента.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Гарантии безопасности для Украины - что известно о гарантиях безопасности для Украины от США

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали историческое соглашение по безопасности на 10 лет во время саммита G7.

На саммите НАТО в Вашингтоне Великое Герцогство Люксембург и Украина заключили взаимное соглашение по безопасности, сообщает Офис президента Владимира Зеленского. Соглашение подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

В общем, Украина заключила более двадцати соглашений сгосударствами-партнерами для поддержки своей безопасности. В рамках этих договоров Киев будет получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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