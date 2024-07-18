Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

Очень серьезную поломку на Южноукраинской АЭС вызвала жаркая погода.

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На Южноукраинской АЭС за три дня сгорели три трансформатора / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине серьезно ухудшилась ситуация со светом. Это произошло из-за нереальной жары. Высокие температуры погоды вызвали возгорание трех трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что все три трансформатора сгорели за последние три дня.

"Два дня назад на Южноукраинской АЭС, судя по всему от жары, физически сгорело два трансформатора тока. Это привело, по словам людей на месте, к отключению от сети одного из реакторов", - сказал он. видео дня

Это повлекло отключение высоковольтных линий сети Укрэнерго. Из-за этой аварии без света остался левый берег Украины, включая Днепр и Сумы. Уже в четверг сгорел еще один трансформатор на той же АЭС.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, когда перестанут отключать свет в Украине. До конца августа ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Далее ситуация изменится, а вот осенью свет будут выключать либо минимально, либо не будут вовсе.

Кабмин расширил список тех, кому не будут выключать свет. Кроме критически важных объектов не будут выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны.

В Госспецсвязи обязали мобильных операторов работать без света значительно дольше. Они должны обеспечить непрерывность мобильной связи в течение 10 часов во время отключений света.

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