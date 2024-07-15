Запад усилит проверку нефтяного флота РФ: в Bloomberg раскрыли, что происходит

Координаторы будут работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами над устранением угрозы".

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Запад усилит проверку российского нефтяного флота / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Правительства европейских стран и Великобритании намерены одобрить план, который усилит проверку нефтяного флота России.

"Великобритания планирует начать на этой неделе "призыв к действиям" с группой европейских стран, чтобы нацелить на так называемый теневой флот нефтяных танкеров, которые Россия использует, чтобы обойти международные санкции", - говорится в материале Bloomberg.

Согласно проекту заявления, неопределенное количество правительств в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в Великобритании проведет премьер-министр Кейр Стармер в четверг, планируют одобрить план в отношении нефтяного флота РФ.

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Указано, что участники имеют целью обмениваться информацией о российском нефтяном флоте, "координировать наши ответы на риски, которые представляют его корабли и посредники, и работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами над устранением угрозы".

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Информационное агентство пишет, что официальные лица и эксперты Великобритании и государств Евросоюза создадут группу и проведут встречу, чтобы "принять конкретные меры".

"Страны пытаются еще больше усложнить для России получение прибыли от ее нефтяных ресурсов. Санкции Группы семи имели целью превратить Россию в изгоя на обычных рынках транспортировки нефти, перекрыв доступ к основным танкерам и поставщикам услуг, если перевозимая нефть не будет ниже верхнего предела цены, установленной G7. Это заставило Москву полагаться на старых перевозчиков, которые работают вне отраслевых норм", - отмечает Bloomberg.

Напомним, что в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли ко дну. Некоторые российские корабли до сих пор находятся на ремонте, некоторые из них будут долго чинить из-за серьезных повреждений, сказал Плетенчук.

Черноморский флот был загнан в угол. В ВСУ сообщили, что открывают новый фронт на море. В Азовском море украинские дроны несут угрозу для российских судов после того, как удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота.

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