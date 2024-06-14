'Мы будем охотиться на флот-призрак' РФ: Кэмерон удивил заявлением о российской нефти

Страны ЕС будут задерживать танкеры, которые перевозят российскую нефть по миру, чтобы остановить российскую военную машину, сказал глава МИД Великобритании.

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Великобритания призывает "охотиться" на российскую нефть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Мировое сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую военную машину. Важной частью этой борьбы является "охота" на теневой флот, который нелегально транспортирует российскую нефть. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет Corriere della Sera.

Кэмерон подчеркнул, что Великобритания активно сотрудничает со странами Европейского Союза во внедрении санкций против российских компаний и лиц, которые способствуют продолжению войны в Украине.

"Мы также будем охотиться на флот-призрак, который нелегально перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверенным, что они будут заблокированы", - заявил Кэмерон. видео дня

По его словам, страны ЕС покажут российскому лидеру Владимиру Путину, что они полностью поддерживают Украину.

"Мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий", - отметил Кэмерон.

Война в Украине - санкции против России

Напомним, 12 июня США ввели новые санкции против России. Они направлены против лиц как в самой РФ, так и в третьих странах, которые помогают оккупантам в войне. В то же время страны-члены Европейского союза не смогли достичь согласия по 14-му пакету санкций против России.

Как сообщал Главред, западные санкции против России, хоть и эффективны, но не имеют фатального влияния на экономику страны. Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отмечает, что лучшие санкции - это удары по российской нефтепереработке и важным промышленным объектам.

Также суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана, считая недостаточно обоснованными основания для их включения в санкционный список.

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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