РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

Сырье было загружено на судно в Греции, что свидетельствует о нарушении перевозчиком санкций ЕС и США на экспорт российских нефтепродуктов.

https://glavred.info/world/rf-budet-obespokoena-husity-atakovali-tanker-s-rossiyskoy-neftyu-bloomberg-10536575.html Ссылка скопирована

Хуситы обстреляли ракетами танкер Marlin Luanda / Коллаж: Главред, фото: nournews

Вечером 26 января йеменские хуситы обстреляли ракетами танкер Marlin Luanda компании Trafigura Group в Красном море. Танкер перевозил российские нефтепродукты для производства бензина и пластмасс. Атака, вероятно, обеспокоит Москву, пишет Bloomberg.

Ракетный удар произошел примерно в 55 милях к юго-востоку от города Аден. На борту судна возник пожар.

Издание отмечает, что сырье было загружено на судно в Греции, что свидетельствует о нарушении перевозчиком санкций ЕС и США на экспорт российских нефтепродуктов.

видео дня

После того, как Европа отказалась от поставок российской нефти из-за войны в Украине, огромные объемы российской нефти сейчас проходят через южную часть Красного моря к азиатским покупателям.

По данным аналитической компании Kpler, танкер забрал свой груз российского происхождения через так называемую "передачу с судна на судно" с участка акватории Лаконского залива на юге Греции. Этот район играет ключевую роль в поставках российской нефти на мировой рынок, а также в обработке сырья, не превышающих верхнюю границу цены. Это свидетельствует об использовании теневых схем в торговле.

Trafigura, вместе с другими сырьевыми трейдерами, такими как Glencore Plc, Vitol Group и Gunvor Group, была одним из крупнейших поставщиков нефти из России до ее полномасштабного вторжения в Украину. Также компания была партнером в крупном нефтяном проекте, который реализовывался государственным производителем ПАО "Роснефть".

После введения санкций США, Европы и Великобритании в отношении экспорта российских энергоносителей, Trafigura отошла от этих потоков. Хотя гендиректор компании Джереми Вейр заявил, что она продолжает торговать небольшими объемами нефтепродуктов из России, эта позиция была пересмотрена.

"Тот факт, что компания забрала груз путем перегрузки с судна на судно у берегов Греции, проливает свет на то, как один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров прибегает к менее прозрачным средствам, продолжая способствовать экспорту нефтепродуктов из России, в то время, когда в Украине все еще продолжается война", - отмечает Bloomberg.

Издание также констатирует, что этот инцидент также свидетельствует о том, что США и их союзники все еще недостаточно ослабили военный потенциал хуситов спустя две недели после нанесения первого из нескольких авиаударов по ракетам, радарам и другим объектам группировки по всему Йемену.

Атаки на корабли в Красном море

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией.

Хуситы стали преследовать коммерческие суда после того, Израиль начал воздушную и наземную кампанию в Секторе Газа. Повстанцы пообещали не останавливаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаку.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сааде. Эту информацию официально подтвердил глава Белого дома Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день осуществили очередные удары по позициям боевиков. Также США ввели санкции против ключевых лиц йеменских хуситов за их поддержку террористических актов против торгового судоходства в Красном море.

25 января США призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов и уговорить их прекратить атаки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.