Орбан доигрался с "мирными" вояжами: в ЕС могут организовать бойкот - Politico

Представители стран ЕС могут организовать собственный саммит, чтобы таким образом выразить протест Венгрии в ответ на визиты Орбана в Украину, Россию и Китай.

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В ЕС готовят бойкот в ответ на "мирные" вояжи Орбана / Коллаж: Главред, фото: flickr

Министры иностранных дел стран Европейского союза могут продемонстрировать свое недовольство несогласованной внешнеполитической деятельностью Виктора Орбана путем игнорирования саммита глав МИД, который пройдет в Венгрии 28-29 августа.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, в ЕС могут провести собственный саммит в указанные даты, ведь после "мирных" вояжей главы венгерского правительства в Украину, Россию и Китай, многие главы МИД искали способ "избежать роли реквизита" на венгерском саммите.

По их мнению, это мероприятие может превратиться в очередное пропагандистское шоу Орбана. Поэтому три европейских дипломата рассказали изданию, что топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель одновременно с саммитом созовет "официальный" совет министров иностранных дел.

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"Если в тот же день состоится официальный совет министров иностранных дел, организованный высоким представителем (Боррелем - Главред), министры не смогут поехать в Будапешт", - пояснил один из дипломатов.

Другой источник издания добавил, что бойкотом встречи, организованной Венгрией, министры иностранных дел хотят послать четкий сигнал, что представители Будапешта не говорят от имени Европейского Союза.

План бойкота уже неофициально обсуждали представители нескольких стран ЕС, в частности Франция и Германия. Другим представителям стран-членов Евросоюза план представят в среду, 17 июля.

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Реакция ЕС на "мирный" вояж Орбана

Накануне министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что ее правительство не будет участвовать в министерских заседаниях, которые в ЕС будет возглавлять Венгрия в знак протеста.

Ранее сообщалось, что после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в страну-агрессора России лидеры Европейского Союза собирают общий ответ на его дипломатию, что противоречит договорам блока.

Напомним, в ЕС заявили, что премьер Венгрии Виктор Орбан своими визитами в Украину, Москву и Китай фактически "убил" председательство своей страны в Совете ЕС, его и так временный новый статус могут отменить.

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