"Перешел черту и солгал": между Венгрией и Польшей вспыхнул скандал из-за Украины

Радослав Сикорский заявил, что Петер Сийярто на министерской встрече Совета ЕС изменил свое мнение.

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Петер Сийярто прокомментировал заявление Радослава Сикорского / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/radeksikorsk/Sebastian Indra/MSZ, Facebook/szijjarto.peter.official

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его польский коллега Радослав Сикорский солгал насчет инициативы Варшавы провести встречу министров ЕС в Украине.

"(Сикорский) перешел еще одну черту и солгал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его нелепое предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине", – написал Сийярто на своей странице в Facebook.

"Правда в том, что после предложения я сразу выразил протест на встрече", – добавил он.

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Ранее в интервью Visegrad Insight Сикорский заявил, что Сийярто на министерской встрече Совета ЕС изменил свое мнение относительно польского предложения провести встречу министров ЕС в Украине.

Представитель польского МИД отметил, что у Сикорского сложилось впечатление, что Сийярто положительно настроен относительно польского предложения. "Если это было не так, то это означает, что он (Сикорский) неправильно интерпретировал поведение министра Сийярто", – сказал представитель Павел Вронский.

Сикорский рассказал в интервью, что на последнем заседании Совета ЕС была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел", – отмечал глава польского МИД.

Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. 28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия оказалась в изоляции в ЕС. О противоположных взглядах между Венгрией и другими членами Евросоюза свидетельствует то, что страна не получила поддержки во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщалось ранее, Орбан оскандалился заявлением по "Северным потокам". Премьер Венгрии, фактически, повторил слова диктатора Путина о подрыве "Северных потоков" на государственном уровне, то есть с намеком на США.

Как сообщалось ранее, председатель Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тайное письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что ЕС не уполномочивал его на переговоры по российско-украинской войне.

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