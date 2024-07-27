"Наехал" на США, как Путин: Орбан оскандалился заявлением по "Северным потокам"

Премьер Венгрии, фактически, повторил слова диктатора Путина о подрыве "Северных потоков" на государственном уровне, то есть с намеком на США.

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Заявления Путина и Орбана по подрыву "Северных потоков" очень похожи / Коллаж: Главред, фото: flickr

Премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал взрывы на газопроводах "Северного потока". Он называет их террористическим актом, который "очевидно осуществлен под американским руководством". Такое заявление руководитель венгерского правительства сделал во время программного выступления в летнем лагере Тушваньош в Румынии, передает Agerpres.

Чтобы подтвердить свои слова Орбан рассказал о том, что европейская политика якобы потерпела крах и Европа отказалась от защиты собственных интересов.

"Сегодня Европа не делает ничего, кроме как безоговорочно следует за внешней политикой Демократической партии США, даже ценой самоповреждения", - утверждает венгерский премьер. видео дня

Орбан считает, что санкции наносят фундаментальный вред интересам Европы, только повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

"То, что мы молчим о подрыве газопровода "Северный поток", что сама Германия молчит об очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством против ее собственности, и что мы не расследуем, не пытаемся выяснить и не поднимаем это.выяснить и не поднимаем этот вопрос юридически - так же, как мы не поступили правильно в отношении прослушивания Ангелы Меркель, которое было осуществлено с помощью Дании, - это ничто иное, как акт покорности", - добавил он.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Позиция Венгрии в отношении Украины - что известно

Напомним, на днях Украина заблокировала транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию из-за усиления санкций СНБО против российской компании "Лукойл". В ответ на это, венгерская сторона устроила истерику, угрожая не только блокировать поставки электроэнергии в Украину, но и финансирование помощи Запада.

Впоследствии венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

Накануне стало известно, что Венгрия по-прежнему продолжает блокировать очередной транш в Европейский мирный фонд, предназначенный для Украины.

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