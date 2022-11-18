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"Северный поток" взорвали - следствие

18 ноября 2022, 13:21

Анализы, которые были проведены в настоящее время, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов.

Северный поток
Северный поток взорвали в сентябре / фото: Роскосмос

Инцидент на "Северных потоках" был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ. Об этом заявил Матс Юнгквист, шведский прокурор, который ведет расследование. По его словам, инцидент является грубым саботажем.

"Во время осмотра места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были произведены обширные изъятия, и район был тщательно задокументирован. Анализы, которые были проведены в настоящее время, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов", - заявил он.

По словам Матса Люнгквиста, предварительное расследование очень сложное и всестороннее. Оно должно показать, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления. В настоящее время прокурор не может предоставить больше информации и не может быть доступен для СМИ.

"Сотрудничество с властями Швеции и других стран работает отлично. Для продолжения работы с предварительным расследованием важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое", - говорит прокурор Матс Юнгквист.

Взрывы на газопроводах Северного потока

В ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. При этом в компании заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

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