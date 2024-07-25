Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине

Намерения Будапешта обращаться в международные суды заранее свидетельствуют о том, что у Орбана не уверены в принятии положительного решения ЕС в свою пользу.

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Венгрия угрожает Украине судом и блокировкой военной помощи / Коллаж Главред, фото УНИАН

На днях Украина заблокировала транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию из-за ужесточения санкций СНБО против российской компании "Лукойл". В ответ на это, венгерская сторона устроила истерику, угрожая не только блокировать поставки электроэнергии в Украину, но и финансирование помощи Запада.

Главред узнавал, получится ли у Орбана и его кабинета отыграться на Украине и как на это будет реагировать Запад.

Венгрия шантажирует Украину из-за транзита нефти из РФ - что известно

О блокировании транзита нефти через Украину впервые стало известно 17 июля, когда об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН.

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"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" пока не поставляет нефть в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением", - сказал Сийярто.

В частности, в МИД Венгрии прекращение транзита назвали "непонятным и неприемлемым".

Более того, по мнению Венгрии, действия официального Киева по транзиту нефти из РФ якобы нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Этим маршрутом транспортировки нефти обеспечивается не только Венгрия, но и Словакия. Поскольку вопрос энергоснабжения - это не политический, а инфраструктурный вопрос, и поскольку проблема снабжения Венгрии нефтью физически не может быть решена без поставок нефти из России, просто потому, что нет другого альтернативного транспортного маршрута, другого трубопровода из других стран в Венгрию, который мог бы поставлять нам достаточное количество нефти. Поэтому Венгрия, Словакия и Чехия были освобождены от санкций ЕС по транспортировке нефти. Таким образом, очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии", - цитирует Сийярто издание Magyar nemzet.

Петер Сийярто обвинил Украину в срыве поставок нефти из РФ / УНИАН

Поэтому теперь Будапешт решил прибегнуть к откровенному шантажу, ведь кроме инициирования консультации с Евросоюзом и в перспективе - судебным иском против Украины, венгерская сторона угрожает блокированием 6,5 миллиардов евро от Евросоюза, предназначенных для оказания военной помощи Украине и возможной остановкой экспорта электроэнергии через энергосистему Венгрии в Украину.

У Орбана и Фицо угрожают судами?

Напомним, Украина ввела санкции против российского "Лукойла", крупнейшего нефтяного гиганта страны-агрессора, еще в 2018 году, а в июне 2024 года расширила их и включила в перечень ограничений вопрос транзита нефти.

Кроме Венгрии, с похожими намерениями выступают и в Словакии. Так, министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал действия Киева "безответственными" и заявил, что Украина "многим рискует". В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини допустил возможность Братиславы применить "неопределенные взаимные меры".

Он также напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает с поставками электроэнергии.

"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - сказал Пеллегрини и добавил, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.

Петер Пеллегрини допустил возможность Братиславы применить "неопределенные взаимные меры" против Украины / Пресс-служба Европарламента

В то же время, в "Укртранснафте" в ответ на обвинения Венгрии и Словакии заявляли, что транспортировка нефти в европейские страны осуществляется в плановом режиме в соответствии с полученными заявками европейских заказчиков.

Зато в Еврокомиссии, куда Венгрия и Словакия обратились с инициативой проведения консультаций по вопросу остановки транзита нефти из РФ, заявили, что пока не видят непосредственного влияния на безопасность поставок нефти в ЕС.

"Судебные процессы длятся годами, а проблемы с топливом будут сейчас"

По словам Сийярто, через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию поступало около 2 миллионов тонн нефти ежегодно. По мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, реакция Венгрии свидетельствует о том, что Украина нащупала существенный рычаг влияния на правительство Орбана. Ведь от транзита нефти напрямую зависят цены на топливо в Венгрии, и если они начнут расти, то это, очевидно, ударит по позициям Орбана, против которого сейчас активно выступает его бывший однопартиец и главный оппонент Петер Мадьяр.

По словам эксперта, намерения Будапешта обращаться в международные суды после рассмотрения спора с Украиной в европейских инстанциях уже заранее свидетельствуют о том, что у Орбана не уверены в принятии положительного решения в свою пользу.

Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

"Они не очень верят, что Европейский Союз на это отреагирует, потому что Венгрия многих, мягко говоря, достала. Возможно, ей удастся доказать что-то в судебных инстанциях, но такие процессы длятся долго, годами, а проблемы с ценами на топливо будут преследовать Венгрию уже сейчас. Поэтому Орбану, скорее всего, придется договариваться с Киевом. И очевидно, Киев может выдвинуть определенные политические требования - например, о разблокировании пути Украины в ЕС и НАТО", - сказал Леонов "Главреду".

И добавил: если бы Будапешт имел со своей стороны реальную возможность остановки поставок топлива и электричества в Украину, это уже бы произошло. Тем более, что в Венгрии вопросы энергетики не контролируются государством, ведь там это - частный бизнес.

Последствия для Украины

Как рассказал "Главреду" эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, в конечном счете Венгрия и Украина, вероятно, достигнут компромисса. А все претензии Венгрии - чисто политические, поскольку Венгрия пытается занять свое место в переговорных вопросах по войне в Украине.

Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

А вот что касается экспорта электроэнергии, который Венгрия угрожает остановить, то, по словам Корольчука, в течение последнего периода Украина забирает больше всего электроэнергии именно из Венгрии.

"Фактически 40 процентов, примерно 10-12 миллионов киловатт мы берем именно из Венгрии. А моментами, и больше. Импорт электроэнергии нужен нам для поддержания равновесия в системе. Но это не совсем венгерская электроэнергия - перетоки идут из Австрии и других стран. И если они перестанут это делать, то мы ничего и не получим", - отметил эксперт.

Результат переговоров с Венгрией должен появиться, по мнению Корольчука, до конца осени, поскольку именно тогда может вырасти цена закупки электроэнергии, в том числе и для самой Венгрии.

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