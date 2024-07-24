Словакия 'разразилась' угрозами в сторону Украины из-за нефти РФ: 'Очень рискуют'

Словакия вслед за Венгрией начала угрожать Украине "мерами" в ответ на приостановку транспортировки нефти "Лукойла" через трубопровод "Дружба".
В комментарии журналистам президент Словакии Петер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк заявили, что украинцы "очень рискуют".
Пеллегрини, в свою очередь, допустил, что в случае продолжения блокады Словакия прибегнет к крайним мерам.
Он напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает ей с поставками электроэнергии.
"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - ответил Пеллегрини.
Президент добавил, что Словакия, мол, такого не заслуживает со стороны Киева.
"Действия Украины были безответственными", - сказал он.
Нефть РФ через "Дружбу" - что известно
В июне 2024 года Украина усилила санкции против российского "Лукойла", из-за чего прекратились поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Словакию и Венгрию.
Накануне Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию за консультацией. Если вопрос не будет решен, он может перерасти в арбитраж, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной.
В свою очередь, словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизтоплива, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто - продолжением блокирования выделения средств ЕС на закупку оружия ВСУ.
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