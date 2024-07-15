'Вы там были?': Словакия опозорилась реакцией на удар РФ по Охматдету

В результате уже утренней атаки 8 июля ракетами РФ было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

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Словакия во главе с Фицо "откатила" свою политику в отношении Украины в сторону России / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ГСЧС

Парламент Словакии отказался даже рассматривать прицельный удар РФ по больнице "Охматдет" 8 июля, пишет Aktuality.sk.

Проект резолюции по осуждению удара на обсуждение выдвинула депутат от оппозиции "Прогрессивная Словакия" Беата Юрик.

На заседании депутат другой политсилы - Словацкой национальной партии - Павел Гуптак ее перебил словами: "Вы там были?".

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В парламенте не хватило минимальных голосов, чтобы вынести инициативу на рассмотрение.

Удар по Украине и Киеву 8 июля - главное

8 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны. В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Было привлечено почти 400 спасателей. Пациентов перевели в другие медицинские учреждения, для обеспечения оказания надлежащей медпомощи.

В больницах Киева находилось 64 человека. Всего в результате массированной ракетной атаки страны-агрессора России по Украине 8 июля погибли 38 человек, среди них четверо детей . Также известно о 190 раненых.

Следователи СБУ установили, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. На месте трагедии были найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Что такое детская больница "Охматдет" многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

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