'Вы там были?': Словакия опозорилась реакцией на удар РФ по Охматдету

Парламент Словакии отказался даже рассматривать прицельный удар РФ по больнице "Охматдет" 8 июля, пишет Aktuality.sk.
Проект резолюции по осуждению удара на обсуждение выдвинула депутат от оппозиции "Прогрессивная Словакия" Беата Юрик.
На заседании депутат другой политсилы - Словацкой национальной партии - Павел Гуптак ее перебил словами: "Вы там были?".
В парламенте не хватило минимальных голосов, чтобы вынести инициативу на рассмотрение.
Удар по Украине и Киеву 8 июля - главное
8 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны. В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.
В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Было привлечено почти 400 спасателей. Пациентов перевели в другие медицинские учреждения, для обеспечения оказания надлежащей медпомощи.
В больницах Киева находилось 64 человека. Всего в результате массированной ракетной атаки страны-агрессора России по Украине 8 июля погибли 38 человек, среди них четверо детей . Также известно о 190 раненых.
Следователи СБУ установили, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. На месте трагедии были найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
Что такое детская больница "Охматдет"
многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.
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