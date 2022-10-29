В РФ приплели британцев к взрывам в Севастополе и обвинили их в подрыве 'Северных потоков'

Взрывы в Севастополе в РФ называют "терактом" / Скриншот соцсети, Минобороны РФ

В России называют "терактом" недавние взрывы в оккупированном Севастополе и уже нашли "виновных" в инциденте. По версии оккупантов, российские корабли атаковали украинские военные под руководством специалистов из Великобритании. Кроме того, Минобороны России обвинило ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как утверждает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, инструкторы одного из подразделений Военно-морских сил Великобритании обучили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ в городе Очаков Николаевской области, а также подготовили удары по кораблям в акватории Севастополя.

Кроме того, по версии россиян, то же подразделение британских ВМС спланировал и устроил взрыв на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море 26 сентября.

В свою очередь пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала инцидент со взрывом в Севастополе "преступным лицемерием".

"Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии в Москве Дебора Броннерт возлагает цветы к Соловецкому камню накануне Дня памяти жертв политических репрессий", - написала Захарова в Telegram.

Взрывы в оккупированном Севастополе

29 октября, в субботу в оккупированном страной-агрессором Севастополе прозвучали взрывы. Местные оккупационные " власти "сообщали, что корабли Черноморского флота России, мол,"отражали атаки беспилотников".

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в бухте Севастополя "взорвались четыре военных корабля ЧФ РФ". В командовании ВСУ данные сведения пока не подтверждают.

Как отметила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, вероятной причиной взрывов на военных судах врага могли быть неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.

Кроме того, в ВСУ высмеяли "атаку беспилотников" на корабле Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Наталья Гуменюк предположила, что речь идет о "боевых комарах", которых так боятся российские власти.

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