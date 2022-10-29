Взрывы на кораблях ЧФ РФ в Севастополе: в ВСУ допускают провал оккупантов с запуском ПВО

Информация об уничтожении трех российских кораблей-носителей Калибр нуждается в подтверждении, сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.
На данный момент военное командование Украины не подтверждает информацию об уничтожении трех кораблей-носителей ракет Калибр в бухте оккупированного Севастополя. Возможно, причиной взрывов на военных суднах врага стали неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны. Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что в ВСУ пока не подтверждают сведений, согласно которым в результате взрыва могли быть уничтожены три российских корабля-носителя ракет Калибр.
По ее словам, возможная причина взрывов на кораблях оккупантов РФ в захваченном Севастополе – неудачный запуск ПВО.
"Сейчас официального подтверждения нет... Неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может являться такой причиной, а официальную информацию мы получим позже", - подчеркнула Наталья Гуменюк.
Взрывы в оккупированном Севастополе
29 октября в захваченном Россией Севастополе прогремели взрывы. Оккупационные "власти" города заявляли, что корабли Черноморского флота РФ якобы "отражали атаки беспилотников".
Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что в бухте Севастополя "взорвались четыре военных корабля Черноморского флота". В ВСУ данные сведения пока не подтверждают.
Спикер ОК Юг Наталья Гуменюк сказала, что военное командование Украины сделает официальное заявление, в котором будут конкретные факты. Она допустила, что атаковать корабли российских оккупантов могли "боевые комары", которых ранее вспоминала пропаганда РФ.
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