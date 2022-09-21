Мощный взрыв и военные самолеты над городом: в Севастополе новая 'бавовна'

В Севастополе прогремел взрыв / t.me/glavredinfo

В Севастополе, захваченном российскими оккупантами, в среду, 21 сентября, прогремел взрыв.

Он произошел в акватории Черного моря. В Сети опубликовали соответствующие кадры.

В местных Telegram-каналах сообщают, что взрыв произошел в Казачьей бухте.

В свою очередь по информации так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в районе Солдатского пляжа в Севастополе была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты его уничтожили.

Добавим, что после прогремевшего взрыва в небе над Севастополем заметили военные самолеты.

/ t.me/glavredinfo

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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