У Шойгу устроили истерику: "сказочник" Конашенков обвинил ВСУ в ударах по ЧФ РФ в Севастополе

Конашенков рассказал о боевых кораблях ЧФ РФ, которые посражались с "украинскими беспилотниками" / Коллаж Скриншот YouTube, соцсети

Пропагандист министерства обороны страны-агрессора Игорь Конашенков заявил, что войска Украины 29 октября якобы атаковали военные корабли Черноморского флота РФ и, мол, "гражданские суда" в оккупированном Севастополе. Дескать, когда корабли оккупантов отбивали атаку, "уничтожили 7 украинских беспилотников". В подготовке украинских военных для такого "удара" он обвинил британских специалистов.

В ходе своего брифинга в субботу, 29 октября, он разразился спичем о том, что украинские войска, которые, мол, "прошли подготовку под руководством специалистов из ВМС Великобритании", "атаковали" беспилотниками российские военные корабли. Дроны, которые наносили удары, оккупанты якобы "уничтожили".

Конашенков выступил с новой порцией ереси / Скриншот соцсети

"Сегодня в 4:20 утра киевским режимом была проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - утверждает Конашенков.

Также Игорь Конашенков подчеркнул, что на внешнем рейде захваченного Севастополя российские оккупационные корабли, дескать, "сокрушили" 4 морских БПЛА Украины, а на внутреннем – якобы еще 3.

Взрывы в оккупированном Севастополе

29 октября, в субботу, в оккупированном страной-агрессором Севастополе прогремели взрывы. Местные оккупационные "власти" сообщали, что корабли Черноморского флота России, дескать, "отражали атаки беспилотников".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в бухте Севастополя "взорвались четыре военных корабля ЧФ РФ". В командовании ВСУ данные сведения пока не подтверждают.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что в ВСУ сделают заявление по взрывам в Севастополе и приведут факты. По ее мнению, атаковать корабли Черноморского флота могли "боевые комары", о которых недавно упомянула пропаганда России.

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