"Оппоненты Путина": в NYT сказали, кто мог взорвать "Северные потоки"

Диверсию могла устроить "проукраинская группа". Но официальный Киев мог не знать, что такое планируется.

"Северные потоки" могли взорвать "оппоненты Путина"/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

К устройству диверсии на "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа". Это могли быть оппоненты российского диктатора Владимира Путина, которые настроены проукраински.

При этом официальный Киев мог не знать о том, что такое готовится. Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на анонимных чиновников, которым известны данные разведки США.

Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сказали журналистам издания, что у них нет информации о том, что о планировании взрывов на "Северных потоках" мог знать президент Украины Владимир Зеленский или украинские спецслужбы.

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Отмечается, что взрыв могли организовать оппоненты Путина, которые настроены проукраински. При этом исполнителями диверсии являются граждане РФ или Украины.

В то же время издание отмечает, что взорвать "Северные потоки" могли "опытные водолазы, не связанные с военными или разведывательными службами".

Взрывы на газопроводах "Северного потока"

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех нитей газопровода.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

После этого следствие заявило, что "Северный поток" взорвали. Инцидент на "Северных потоках" был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ. Об этом заявил Матс Юнгквист, шведский прокурор, который ведет расследование. По его словам, инцидент является грубым саботажем.

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