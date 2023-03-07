"Украина победит РФ в этом году": швейцарский военный эксперт назвал победный месяц

Россия стратегически уже проиграла войну. Страна-агрессор теряет силы быстрее, чем во время Второй мировой войны.

Швейцарский военный эксперт спрогнозировал, когда Украина одержит победу в войне/ 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 93 ОМБр Холодный Яр

Страна-агрессор Россия уже в этом году проиграет войну, которую она развязала против Украины, считает швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп.

Основываясь на собственном детальном анализе, он выразил мнение, что Украина может одержать победу в войне в октябре 2023 года, сообщает издание Wiadomosci.

"Вопрос не в том, победит ли Украина Россию, а в том, когда одержит победу. Стратегическое уже проиграно", – подчеркнул он.

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Также эксперт отметил, что "Россия скоро израсходует свои резервы, а Украину поддерживает Запад, который имеет больше огневой мощи". По его словам, сейчас "скорость разрушения" РФ очень высока и она даже выше, чем во время Второй мировой войны.

Он отмечает, что путинские войска ежедневно несут огромные потери на фронте, а мобилизованные оккупанты, которыми Путин пытается подкрепить свои войска, имеют низкую боевую ценность.

В то же время военный эксперт прогнозирует, что после поражения страны-агрессора РФ в войне ситуацией воспользуется Китай, который сделает Россию своей "дешевой автозаправочной станцией", а когда исчерпает ее, то просто покинет.

Ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии. По его словам, Украине необходимо было выиграть время и нанести тяжелые потери армии РФ. Военные ведомства, с одобрения президента, разработали стратегию, согласно которой оборона ключевого района была приоритетной задачей.

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров отметил, что ВСУ стратегически важно удержать город Бахмут в Донецкой области. По его словам, на это есть две причины. Первая-в случае захвата Бахмута оккупантами они могут прорваться на другие направления. Вторая заключается в том, что сейчас потери российских оккупантов в городе намного больше, чем в украинском войске, поэтому бои за город истощают захватчиков.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что "хлопок" на территории РФ будет продолжать эволюционировать. По его словам,"скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться".

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