Одна и та же схема: экс-депутат Госдумы РФ рассказал о причинах провокации в Брянской области

Технология Кремля для удержания власти – это запугивание россиян разного рода угрозами.

Путин тестирует реакцию российского общества - Константин Боровой / Коллаж скриншот, facebook.com

Президент страны-агрессора Владимир Путин инцидентом в Брянской области пытается тестировать реакцию россиян. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой.

По его словам, технология Кремля для удержания власти – это запугивание граждан разного рода угрозами. В частности, Боровой обратил внимание на то, что Путин уже действовал похожим способом в 1999 году, когда баллотировался на президентский пост.

"Тогда ему удалось напугать общество взрывами домов, ужасами второй чеченской войны...Одна и та же схема. Это удивительно, но их [руководство РФ] так воспитывали. Начинается дезинформация – сначала провокация, потом пропагандистская кампания. А после этого некие действия, усиливающие и пропагандистскую кампанию, и провокацию", - отметил Боровой.

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При этом, по мнению российского политика, Путин вряд ли использует нынешний инцидент для объявления мобилизации.

"Не думаю, что это будет использовано таким образом. Это, в первую очередь, тест для проверки того, как будут реагировать граждане России на такую возможность", - считает Боровой.

Как сообщал Главред, 2 марта, русские оккупанты, вероятно попытались провести масштабную провокацию в Брянской области. В утренние часы в тамошних пропагандистских СМИ начался шквал сообщений о том, что в этом регионе якобы действуют украинские диверсанты, идут "бои" и "захват заложников".

В ФСБ тогда заявляли о якобы "50 вооруженных людях с желтыми повязками", которые быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Украины к инциденту, назвав "проникновение украинской ДРГ" на территорию Брянской области провокацией российских властей.

"История об украинских ДРГ в РФ - это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. […] Бойтесь своих партизан ", - заявил Подоляк в Twitter.

Также сообщалось, что мобилизованные территориальной обороны Брянской области отказываются выполнять приказы оккупантов. Они жалуются на колоссальные потери и не хотят воевать.

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