От роты осталось 10 солдат: мобилизованные из Брянской области начали бунт на Донбассе

Оккупанты отказываются выполнять поставленные задачи и жалуются на сумасшедшие потери.

Оккупанты жалуются на большие потери / скриншот с видео

Мобилизованные с территориальной обороны Брянской области отказываться выполнять приказы оккупантов. Они жалуются на колоссальные потери и не хотят воевать.

На опубликованном в сети видео старший лейтенант мобилизованных заявил, что отказывается выполнять поставленные задачи. Причиной этого, уверяет он, стали потери, которые они понесли за какие-то трое суток.

Военные находились в составе территориальной обороны Брянской области. До 1-2 марта они находились в Шебекино. В Донецк их перебросили ночью. Оккупант жалуется, что везли их без приказов и объяснений в течение 14 часов.

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В своем нытье он заметил, что оккупанты не знают карт и не могут ориентироваться в местности. Да и от самой роты – может насчитывать от 80 до 250 бойцов – осталось едва 10 солдат.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.

Напомним, украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области. Партизанское движение АТЕШ, созданное украинцами и крымскими татарами, заявило, что успешно "денацифицировало" наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.

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