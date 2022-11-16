"Застрелился из 4 пистолетов 5 раз": в России нашли мертвым ответственного за мобилизированных

Убитый полковник / facebook.com/irakli.komaxidze

В России нашли мертвым полковника Вадима Бойко, который отвечал за работу с мобилизованными.

В СМИ уже выдвинули версию - самоубийство, но все указывает именно на убийство, сообщил Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе.

"Застрелился из 4 пистолетов 5 раз. Забавная история приключилась во Владивостоке. Заместителя начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища имени С.О. Макарова, начальника отделения технического обеспечения, также отвечающего за работу с мобилизованными, полковника Вадим Бойко обнаружили с многочисленными огнестрельным ранениями в его же кабинете", - отметил журналист.

Тело Бойко обнаружил дежурный, который услышал стрельбу - 5 выстрелов.

"Прибежал на место и увидел, что Бойко мёртв. Предсмертной записки мужчина не оставил!!! На месте его гибели криминалисты нашли Пять гильз и Четыре пистолета Макарова. При этом местные СМИ говорят, что это было самоубийство (т.е. он выстрелил себе в грудь 5 раз из 4-х пистолетов), - отметил Комахидзе.

Как сообщал Главред, в Украине был ликвидирован оккупант родом из Донецкой области. Александр Папуна когда-то служил в украинской армии, но потом переехал в России и переоделся в форму десантника-контрактника ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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