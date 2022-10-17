Пока не в плену: выяснилось, чем занимается "мобилизированный" Гиркин

Выяснилось, чем занимается "мобилизированный" Гиркин / скриншот

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который якобы пошел в один из добровольческих батальонов РФ для войны против Украины, пока находится на российской территории.

Террорист якобы в РФ занимается подготовкой наемников или мобилизованных, рассказал журналист Денис Казанский в эфире телемарафона.

"Ну, он не однократно по крайней мере утверждал, что он хочет принимать участия в боевых действиях. То есть, очевидно, все выглядит так, что он наконец-то допросился, то есть он постоянно об этом говорил, и вот его наконец-то взяли", - отметил он.

Журналист добавил, что вопрос в том, в каком качестве Гиркина взяли принимать участие в войне против Украины, поскольку сам он по этому поводу ничего не написал.

"…но в других "Телеграм"-каналах сообщается, что он пока физически не в Украине, то есть его не отправляют на оккупированные территории, и он занимается якобы в самой России подготовкой вот этих, я так понимаю, или мобилизованных, или наемников…", - поделился Казанский.

Напомним, что за передачу в украинский плен бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) обещано денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее стало известно, что террорист Гиркин-Стрелков перестал выходить на связь с 10 октября. Пропагандисты РФ сказали, что Гиркин, дескать, ушел воевать "в один из добровольческих батальонов". Якобы он даже устроился "начальником штаба или замом комбата".

Позже жена Гиркина-Стрелкова сообщила, что он отправился воевать. Она показала фото Гиркина в военной форме перед отправкой в Украину. По словам жены, скоро террорист Стрелков должен выйти на связь.

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