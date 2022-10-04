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"Отход продолжается": Гиркин в панике рассказал об отступлении российских войск на фронте

4 октября 2022, 16:25

Бывший главарь террористов "ДНР" отметил, что ВСУ во всем превосходят российских оккупантов.

Гиркин, ВСУ
Гиркин в панике из-за контрнаступления ВСУ / Коллаж скриншот, УНИАН

Украинские военные гонят российских оккупантов из захваченных территорий. В Херсонской области ВСУ освободили Давыдом Брод. Это подтвердил бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Ожесточенные бои за это село велись два месяца. Также Гиркин сообщает, что были освобождены еще ряд крупных сел в окрестностях Давыдова Брода.

Он добавил, что оккупанты продолжают покидать позиции вдоль линии фронта.

"Отход продолжается. По всей видимости - целью командования нашей группировки является сокращение линии фронта хотя бы до состояния создания непрерывной (а не очаговой) линии фронта, прикрывающей Берислав и Ново-Каховскую дамбу", - написал Гиркин.

Бывший главарь террористов отметил, что украинские военные во всем превосходят российских оккупантов.

Войска РФ отходят даже в Луганской области - от Северного Донца до границы с РФ.

"Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник (ВСУ - Главред) уже сумел перерезать трассу Рубежное-Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной-Рубежного", - пишет Гиркин.

пост Гиркина
Гиркин в панике из-за контрнаступления ВСУ / Скриншот
пост Гиркина
Гиркин в панике из-за контрнаступления ВСУ / Скриншот

Освобождение Херсонщины

Напомним, 4 октября стало известно о том, что украинские военные освободили Давыдов Брод в Херсонской области. Населенный пункт освободили силы 35-й отдельной бригады морской пехоты. Над Давыдовым Бродом висит украинский флаг.

Также стало известно о том, что воины ВСУ были замечены в селе Дудчаны в Нововоронцовском районе и Новопетровке в Геническом районе Херсонской области. Стоит отметить, что пока нет официальной информации об освобождении этих населенных пунктов.

Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в селе Михайловка. Это означает, что наши бойцы и офицеры всерьез продвинутся в сторону нового стратегического пункта - Новоалександровки.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Херсонская область Игорь Гиркин контрнаступление ВСУ
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