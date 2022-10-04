ВСУ освободили Давыдов Брод на Херсонщине

ВСУ освободили Давыдов Брод / скриншот

Защитники Украины освободили Давыдов Брод в Херсонской области. Видео того, как украинский флаг подняли над населенным пунктом, опубликовали наши военные в Сети во вторник, 4 октября.

"Сегодня, 4 октября 2022 года. Давыдов Брод освобожден от орков силами 35-й отдельной бригады морской пехоты. Торжественно вешаем сине-желтый флаг над Давыдовым Бродом", - рассказали наши морские "котики".

Военные повесили еще один флаг Украины на Херсонщине / скриншот

Справка. Давыдов Брод — село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины. Расположен на восточном берегу реки Ингулец.

Освобождение Херсонщины

Украинские военные проводят мощное контрнаступление по всей линии фронта. 4 октября они зашли в два села на Херсонщине.

В частности, воины ВСУ были замечены в селе Дудчаны в Нововоронцовском районе Херсонской области. Это село расположено в 68 км от Новой Каховки.

Также украинские военные зашли в Новопетровку в Геническом районе Херсонской области. Этот населенный пункт расположен в 62,5 км от села Дудчаны. Стоит отметить, что пока нет официальной информации об освобождении этих населенных пунктов.

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