Украинские бойцы зашли в два села на Херсонщине: местные встретили ВСУ со слезами на глазах

ВСУ освободили два села на Херсонщине / Коллаж фото УНИАН скриншот

Украинские военные мощно контрнаступають по всей линии фронта. Они зашли в два села на Херсонщине. Местные жители встретили наших защитников, у них на глазах были слезы счастья и облегчения. Видео уже разлетелось в Сети.

Воины ВСУ были замечены в селе Дудчаны в Нововоронцовском районе Херсонской области. Это село расположено в 68 км от Новой Каховки.

ВСУ освободили два села на Херсонщине / скриншот

Также украинские военные зашли в Новопетровку в Геническом районе Херсонской области. Этот населенный пункт расположен в 62,5 км от села Дудчаны. Люди подошли к нашим защитникам со слезами на глазах. Они были рады видеть украинских военных и передали им яблочки.

ВСУ освободили два села на Херсонщине / скриншот

Стоит отметить, что пока нет официальной информации об освобождении этих населенных пунктов.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. ВСУ деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Отметим, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

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