Доллар и евро рухнули: почем сейчас покупают и продают валюту в обменниках и банках

Курс валют в Украине / скриншот

Курс гривны к доллару в обменниках Киева сегодня укрепился на 40 копеек - до 41,60 грн/долл.

Относительно евро курс гривны укрепился на 35 копеек и составляет 40,45 грн/евро, пишет УНИАН.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,80 грн за долл., евро - 39,05 грн за евро.

Согласно данным портала Минфин, доллар в украинских банках можно продать по 40,700, а купить по 41,500. Средний курс евро в банках 39,050/40,450.

Курс валют в Украине / minfin.com.ua

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что фициальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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