Рекордный взлет доллара до 50 грн: украинцев ошарашили прогнозом и назвали сроки

В Украине курс доллара может подскочить до 50 гривен, не исключил Сергей Фурса.
Официальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он в интервью Каналу 24.
Вместе с тем он считает, что слишком много внимания уделяется курсу доллара, который закладывается в бюджет.
"Последние 3 – 4 года постоянно что-то закладывается в бюджет. Все говорят: "Вот, смотрите! Что закладывается в бюджет". Потом это никогда не совпадает с реальностью. И оно не должно совпадать, ведь это прогноз, а прогноз может быть неточным, точный прогноз – это вообще удача", - добавил Фурса.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что уурс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным.
Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
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